Nuoto domese in grande spolvero al Trofeo Filippini

Atleti ossolani protagonisti assoluti. Domenica di trionfi nella piscina di casa per la squadra guidata da Marco Barini e Antonio Liperoti, che nella terza tappa del Campionato Regionale Csi – 10° Trofeo Davide Filippini ha brillato per grinta, compattezza e risultati.

C’è un’onda che non si ferma e che continua a travolgere il nuoto regionale: è quella degli atleti domesi che, nella cornice del Centro Sportivo Terdoppio, hanno dato vita a una prova di forza straordinaria. Davanti al pubblico locale, la compagine ossolana ha trasformato la piscina di corso Trieste in un vero fortino, conquistando una pioggia di medaglie che certifica l’altissimo livello di preparazione raggiunto in questa stagione.

Dietro ogni bracciata vincente e ogni podio c’è il lavoro costante e meticoloso dello staff tecnico. La guida di Barini e Liperoti si è rivelata ancora una volta decisiva: la squadra ha mostrato non solo un’eccellente condizione atletica, ma soprattutto una forte coesione di gruppo, elemento chiave nei momenti decisivi della manifestazione.

La cronaca della giornata è un susseguirsi di prestazioni di alto livello. Tra gli atleti che hanno scalato le classifiche e trascinato il gruppo verso un successo corale spiccano Mireya Baccenetti, Lorenzo Capitani, Mirko Cartini, Filippo Catena Cardillo, Federica Conti, Angelica Di Benedetto, Emma Dotti Sante, Alessandra Farioli, Eva Marinello, Serena Pianzola, Matteo Pifferi e Giada Valentini.

Ognuno di loro ha saputo onorare la cuffia ossolana, portando punti preziosi e confermando come il vivaio locale sia tra i più competitivi del Piemonte. Dallo stile libero al dorso, passando per rana e specialità tecniche, i ragazzi hanno dimostrato una maturità sportiva che lascia ben sperare per il prosieguo del campionato.

«Vedere questi ragazzi gareggiare con tale determinazione è la nostra vittoria più grande – commenta Marco Barini, a bordo vasca –. Il Terdoppio è la nostra casa e onorare il Trofeo Filippini con queste prestazioni, davanti ai nostri sostenitori, è motivo di immenso orgoglio».

Con questo ricco bottino di medaglie, la squadra consolida la propria posizione ai vertici del circuito CSI. Ma non c’è tempo per fermarsi: il successo di domenica rappresenta solo un trampolino di lancio verso le prossime tappe. Il nuoto domese è vivo, competitivo e determinato a continuare a recitare un ruolo da protagonista nel panorama regionale.