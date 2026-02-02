D2 Junior in vetta, weekend positivo per il TT Ossola 2000 FOTO

Week end ricco di impegni per le squadre di tennistavolo, scese in campo nei vari campionati con risultati alterni ma spesso accompagnati da prestazioni di carattere, anche contro formazioni di vertice.
In Serie C1 arriva una sconfitta per 5-1 contro la capolista Gallarate. Nonostante il risultato netto, i nostri hanno disputato una gara di grande intensità, con quasi tutti gli incontri conclusi al quinto set. Il punto della bandiera è stato conquistato da Kalem.
In Serie C2 altra sfida impegnativa contro Novara, conclusa con una sconfitta per 5-1. Anche in questo caso non è mancata la battaglia al tavolo, con Federico Vesci autore dell’unico punto.
Pareggio per 3-3 in Serie D1 contro Novara A, grazie alla doppietta di Riccardo Giulini e al punto di Giuseppe Dossena, al termine di un confronto equilibrato.
Ottima vittoria in Serie D2 Mulino San Giorgio, che supera Trecate per 5-1. Protagonisti Luigi Ricca e Paolo Martelletti, autori di due punti ciascuno, mentre Nicolò Deluca completa il bottino.
Grande impresa in Serie D2 Junior, dove i giovanissimi battono 5-1 la capolista Oleggio. I tre tredicenni conquistano così la vetta del girone, grazie ai due punti di Federico Mocellini e Martin Cresci e a quello di Lorenzo Zaretti.
Successo importante anche per la Serie D2 Gozzano, che si impone 5-1 su Oleggio, ottenendo due punti fondamentali nella lotta salvezza. Decisivi i due punti di Emil Poletti e Luca Bigi, oltre a quello di Emanuela Enascut.
Pareggio di prestigio in Serie D3 Senior, che chiude sul 3-3 contro la capolista Oleggio A, con un punto a testa per Alessandro Bruno, Francesco Sella e Michele Storni.
Sconfitta invece per la Serie D3 Junior, che cede 4-2 a Novara, nonostante la buona prova di Ivan Tonietti, autore di entrambi i punti.
Un fine settimana che conferma l’impegno e la crescita delle squadre, con risultati di valore e segnali positivi soprattutto dai più giovani.