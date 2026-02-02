La Fondazione Comunitaria del VCO regala cultura a tutti i cittadini nel giorno del suo compleanno

La Fondazione Comunitaria del VCO compie vent’anni e sceglie di celebrare questo importante anniversario con un dono speciale alla comunità: la cultura. Il 14 febbraio, giorno della sua nascita, l’ente filantropico finanzierà l’apertura straordinaria di 23 musei del Verbano Cusio Ossola, che potranno essere visitati gratuitamente dai residenti della provincia.

Fondata il 14 febbraio 2006, la Fondazione ha sostenuto in questi vent’anni numerosi progetti in ambito culturale, sociale e territoriale, affiancando enti, associazioni e istituzioni locali nella valorizzazione del patrimonio e nel rafforzamento del tessuto comunitario.

«In occasione del nostro compleanno la Fondazione Comunitaria del VCO ha deciso di fare un regalo ai cittadini, un regalo che è cultura – afferma il presidente Maurizio De Paoli –. L’iniziativa coinvolgerà realtà museali note e meno conosciute, offrendo l’opportunità di riscoprire un patrimonio diffuso tra lago, vallate e centri storici. Dai musei più noti e visitati dal pubblico, come Palazzo San Francesco a Domodossola, il Museo del Paesaggio di Verbania e il Forum di Omegna, fino a realtà più piccole e specializzate, come il Museo dell’Arte del Cappello di Ghiffa, l’iniziativa vuole valorizzare l’ampia rete museale presente sul territorio provinciale».

Nel dettaglio, il 14 febbraio saranno aperti, tra gli altri, la Casa del Profumo Feminis-Farina e il Museo dello Spazzacamino di Santa Maria Maggiore, il Castello Visconteo e il Mascherone celtico nella sala museale del castello di Vogogna, l’Ecomuseo della Pietra Ollare e degli Scalpellini di Malesco, il Forum – Fondazione Museo Arti e Industria, il Museo Rodari, il Museo Faro Giocattoli e la Pinacoteca Guido Boggiani di Omegna, il Mu.Ma.G. Museo del Marmo e del Granito di Mergozzo, il museo “La Ca’ di Feman da la Piaza” di Villette, il Museo Antica Casa Walser di Borca e il Museo della Montagna e del Contrabbando di Macugnaga, il Museo Casa Forte di Formazza, il Museo del Mulino Giacchetti di Vanzone con San Carlo, il Museo del Paesaggio di Verbania, il Museo della Milizia di Calasca Castiglione, il Museo dell’Arte del Cappello di Ghiffa, il Museo Etnografico e della Spazzola di Cannero Riviera, il Museo Etnografico e dello Strumento Musicale a Fiato di Quarna Sotto, il Museo Granum di Baveno, il Museo Nazionale delle Acque Minerali Carlo Brazzorotto di Crodo, il Museo Parrocchiale di Arte Sacra di Ornavasso, Palazzo San Francesco di Domodossola e la Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini di Santa Maria Maggiore.

L’elenco completo dei musei, con orari di apertura e attività proposte, è disponibile sul sito della Fondazione Comunitaria del VCO.

«In questi anni abbiamo sostenuto la cultura, gli enti museali e le piccole realtà che rappresentano un valore aggiunto e una ricchezza preziosa per il nostro territorio – prosegue De Paoli –. Ci piace celebrare questo ventennale, una ricorrenza importante, regalando cultura ai cittadini del Verbano Cusio Ossola».

Le celebrazioni non si esauriranno con l’apertura straordinaria dei musei. Nei prossimi giorni, presso la sede della Fondazione a Pallanza, si terrà una conferenza stampa durante la quale verrà tracciato il bilancio dei primi vent’anni di attività e dei progetti sostenuti. All’incontro parteciperanno tutti i presidenti che si sono succeduti alla guida dell’ente – Massimo Nobili, Francesca Zanetta, Ivan Guarducci e l’attuale presidente Maurizio De Paoli – insieme ai consiglieri che hanno contribuito al percorso della Fondazione.

Un anniversario che diventa così occasione per valorizzare il patrimonio culturale del Verbano Cusio Ossola e per ricordare il ruolo svolto in questi vent’anni da un ente che ha saputo sostenere iniziative, idee e istituzioni, grazie anche al contributo del territorio.