Pieve Vergonte, un nuovo parcheggio in località Al Piano

Un nuovo parcheggio sarà realizzato a Pieve Vergonte, in località Al Piano. A stabilirlo è l’amministrazione comunale, che ha approvato in via definitiva il progetto di ampliamento di un’area di sosta già esistente. L’intervento avrà un costo di 100mila euro e sarà finanziato tramite fondi del comune, compresi nel bilancio 2025.