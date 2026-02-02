 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 02 febbraio 2026, 10:00

Pieve Vergonte, un nuovo parcheggio in località Al Piano

Il progetto avrà un costo di 100mila euro

Un nuovo parcheggio sarà realizzato a Pieve Vergonte, in località Al Piano. A stabilirlo è l’amministrazione comunale, che ha approvato in via definitiva il progetto di ampliamento di un’area di sosta già esistente. L’intervento avrà un costo di 100mila euro e sarà finanziato tramite fondi del comune, compresi nel bilancio 2025.

l.b.

