I Vigili del fuoco del VCO protagonisti ai Campionati italiani di sci all’Alpe Cimbra

Si sono svolti all’Alpe Cimbra, tra Folgaria e Trento, dal 29 al 31 gennaio, il 40° Campionato italiano di sci alpino e nordico, il 10° Campionato italiano di sci alpinismo e l’11° Campionato italiano di snowboard dei Vigili del Fuoco. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 1.200 atleti, in rappresentanza di 80 Comandi dei Vigili del Fuoco provenienti da tutta Italia.

Presente anche il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola, che ha partecipato con 25 atleti, conquistando un positivo 14° posto nella classifica a squadre.

Da segnalare in particolare l’ottima prestazione di Rachele Croci, vigile del fuoco in servizio presso il Comando del VCO, classe 1997, che ha ottenuto il primo posto nella gara di sci alpinismo nella categoria femminile, classificandosi inoltre 105ª nella graduatoria assoluta. Ottimo risultato anche per Gabriele Gotti, classe 1987, anch’egli in servizio presso il Comando del VCO, che ha conquistato il terzo posto nel Campionato italiano di snowboard.

Il benvenuto agli atleti all’inizio delle gare e il saluto conclusivo al termine delle premiazioni sono stati affidati alle autorità presenti, che hanno sottolineato l’importanza di queste manifestazioni sportive come momento di aggregazione per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fondamentali per rafforzare lo spirito di squadra, elemento indispensabile per l’efficacia dell’attività professionale.