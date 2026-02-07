Il Villa riceve un Momo che è tornato a vincere

Fari puntati su Villa-Momo domenica in Ossola. Biancocelesti che arrivano dal bel pari a Dormelletto, Momo che ha ripreso a vincere (prima col Sizzano e poi nel recupero a Quarona).

Intanto il Feriolo giocherà in quel di Cameri. La marcia della truppa di Pissardo pare senza ostacoli ma il Cameri ha bisogno di tenersi fuori dalla zona calda.

Derby cusiano tra Omegna e Bagnella, la due formazioni della città omegnese. I primi viaggiano ad un buon ritmo, l’Omegna è tornata a vincere domenica dopo tre stop di fila. Il Bagnella è nel gruppo play off con 35 punti, l'Omegna ne è scivolato fuori e conta 27 punti. Una stagione che ha già visto entrambe le squadre cambiare l'allenatore. All'andata finì 0 a 0.

Archiviata la goleada di domenica la Cannobiese accoglie il Dormelletto, cliente tra i meno abbordabili del girone.

Derby novarese tra Sizzano e Romagnano, separate solo da un punto di differenza.

Il Vogogna va a Carpignano: partita delicatissima per entrambe vista la loro posizione di classifica.

L’Esio invece viaggia verso la Valsesia e giocherà in casa della Quaronese.

In Ossola arriva invece il fanalino Agrano, che troverà una Varzese che dopo un buon avvio ha ora sete di punti tranquillità