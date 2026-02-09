Volley: Domodossola cade a Vercelli dopo una maratona di cinque set

Dopo due settimane di pausa si interrompe a Vercelli la serie positiva degli ossolani, impegnati domenica sera in una gara delicata sul campo dei padroni di casa allenati da coach Logliero. Come già accaduto nella gara d’andata – prima giornata di campionato, chiusa con la vittoria vercellese per 3-1 – Domodossola ha sofferto il gioco ordinato degli avversari, basato su una solida organizzazione muro-difesa e sulla capacità di attendere gli errori altrui.

Anche la sfida di ritorno ha seguito un copione simile: un match lunghissimo, combattuto e sempre in equilibrio, durato oltre due ore e mezza e deciso soltanto al tie-break. Ben quattro set su cinque si sono conclusi ai vantaggi, a testimonianza di una partita rimasta costantemente sul filo del rasoio. Alla fine ad avere la meglio è stato Vercelli, che si è imposto 15-13 nel quinto set, accorciando la classifica e portandosi a una sola lunghezza dai domesi.

Analizzando la gara a mente fredda, il fattore determinante sembra essere stato l’eccessivo numero di errori commessi da Domodossola nei momenti decisivi, più che una reale superiorità degli avversari. Quando gli ossolani sono riusciti a spingere sull’acceleratore, come nel quarto parziale, hanno infatti preso il largo senza difficoltà, chiudendo il set con ben 13 punti di margine.

La squadra di coach Cova arrivava al match non nelle condizioni ideali: alcuni atleti avevano potuto allenarsi poco durante la settimana a causa dell’influenza e Domodossola si è presentata a Vercelli priva dello schiacciatore Maiello. Nel primo set il sestetto iniziale vede Boschi in regia, Kurochkin opposto, De Grandis e Pennati schiacciatori, Sirocchi e D’Andrea centrali, Scarpati libero. L’avvio è contratto per gli ossolani, mentre Vercelli spinge forte al servizio e nella fase di break point, portandosi rapidamente sul +6. Nel finale il doppio cambio Saclusa-Borgnis riporta Domodossola fino al 24-23, ma i padroni di casa chiudono 25-23.

Nel secondo parziale Domodossola parte meglio e conduce il gioco, ma Vercelli resta agganciata fino alla fine. L’ingresso di capitan Piroia per rinforzare la ricezione risulta decisivo e gli ossolani riescono a chiudere 23-25. Il terzo set si apre invece in salita: Vercelli vola subito sul 14-6, ma Domodossola reagisce, recupera e si porta addirittura avanti nel finale. Ancora una volta, però, mancano lucidità e precisione nei momenti decisivi e il set si chiude ai vantaggi sul 28-26 per i padroni di casa.

Nel quarto parziale Domodossola rientra in campo determinata e arrabbiata: il set è senza storia e si conclude 12-25, rimandando tutto al tie-break. Anche nel quinto set l’inerzia sembra inizialmente dalla parte degli ossolani (2-5), ma alcuni errori permettono a Vercelli di rientrare. Nel finale, un attacco out di Domodossola consegna la vittoria ai vercellesi per 15-13.

Resta il rammarico per non aver saputo capitalizzare quanto di buono mostrato nel corso del match, soprattutto nella gestione dei palloni chiave. Ora però è già tempo di guardare avanti: Domodossola tornerà in campo domenica 15 febbraio alle ore 17.30 al Palaraccagni contro Biella, fanalino di coda del girone. Un’occasione importante per tornare subito alla vittoria.