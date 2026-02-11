Va sbattere contro un'auto in sosta e fugge, identificato dalla Polizia locale

A seguito del denunciato danneggiamento, subito da un automobilista che aveva rinvenuto il proprio veicolo incidentato, la Polizia Locale di Domodossola ha avviato le indagini alla ricerca del veicolo che si era dato alla fuga, dopo aver causato il sinistro.

L’indagine, condotta anche grazie alle registrazioni dell'impianto di videosorveglianza comunale, permetteva alla Polizia Locale di individuare il furgone che aveva urtato il veicolo in sosta, danneggiandolo sulla fiancata; il conducente del furgone, anziché fermarsi ed ottemperare ai propri obblighi di comunicazione dei dati alla controparte, proseguiva la marcia dandosi alla fuga.

La fuga dopo aver provocato un incidente stradale è punita dal nostro ordinamento non solo quando siano conseguite lesioni alle persone, ma anche in caso di soli danni materiali ai veicoli. Il Codice della Strada punisce infatti tale violazione con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 302 ad € 1208 e la decurtazione di 4 punti dalla patente di guida.