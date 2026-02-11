Festa, spettacoli e tradizione: anche a Pallanzeno è tempo di Carnevale

Tutto pronto a Pallanzeno per il Carnevale. Dal 13 al 17 febbraio il paese si trasformerà in un punto di ritrovo all’insegna dell’allegria, della musica e delle tradizioni popolari.

L’apertura ufficiale è in programma venerdì 13 febbraio al Circolo Arci, con la distribuzione della trippa a partire dalle ore 18. La serata proseguirà con una festa in maschera accompagnata da musica, dando il via a una settimana di eventi nel pieno spirito carnevalesco.

Il momento clou sarà domenica 15 febbraio, organizzata dal Comitato Carnevale. Alle 14.30 andrà in scena il grande spettacolo di giocoleria comica con Enrico della compagnia “Wanda Circus”, pensato in particolare per i bambini e le famiglie. Nel corso del pomeriggio spazio anche al Nutella Party, ai giochi e alla tradizionale pesca del pupazzo, con premi garantiti per tutti i partecipanti. Dalle 17 alle 18.30, presso il Circolo, sarà inoltre possibile gustare polenta e salamini.

Il Carnevale Pallanzenese si concluderà martedì 17 febbraio con un’ultima distribuzione di polenta e salamini, dalle 17.30 alle 18.30.