Valanga sulle montagne sopra Airolo, due morti

La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 14, ad Airolo tra il Pizzo Centrale e il Pizzo Prevat, vi è stato un infortunio in montagna con esito letale. Stando a una prima ricostruzione, e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, tre persone impegnate in un'escursione con gli sci sono state travolte da una valanga. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della REGA e il Soccorso Alpino Svizzero (SAS) che, per due di essi - la cui identificazione formale è ancora in corso - non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. La terza persona non ha per contro riportato ferite.