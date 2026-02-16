Bannio Anzino, trovato con oltre 300 grammi di hashish ai domiciliari: denunciato 56enne

I militari della Stazione Carabinieri di Bannio Anzino hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 56 anni, residente in Valle Anzasca, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo, già sottoposto al regime di detenzione domiciliare per altra causa, è finito nuovamente nei guai quando i Carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare delegata dall’Autorità Giudiziaria, hanno rinvenuto nella sua disponibilità un ingente quantitativo di droga. Nel dettaglio, i militari hanno sequestrato 323,1 grammi di hashish, che sono stati posti sotto sequestro. Il 56enne dovrà ora rispondere del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Sempre a Bannio Anzino, i Carabinieri hanno inoltre deferito in stato di libertà un 30enne ossolano per la violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale. L’uomo, infatti, non è stato trovato presso la propria abitazione durante gli orari di permanenza obbligatoria previsti dalla misura.