Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it
- 2026959 Centro estetico a Verbania cerca una estetista onicotecnica in possesso di abilitazione o qualifica professionale. Svolgerà trattamenti di estetica viso e corpo, depilazione, manicure/pedicure, ricostruzione unghie. Si richiede esperienza nel settore e disponibilità al part time di 21 ore settimanali
- 2026949 Si ricerca addetto/a alle pulizie da impiegare presso una scuola a Pallanza tramite cooperativa. Richiesta esperienza nelle pulizie, capacità di lavorare in autonomia, disponibilità ad orari flessibili. Contratto di un mese di prova con possibile proroga, impegno di 35 ore settimanali
- 2026887 Struttura ospedaliera di Oggebbio (Piancavallo) cerca un/a segretario/a da inserire presso l’ufficio prenotazioni. Richiesto diploma, buone capacità pc, precisione e riservatezza. Contratto a tempo determinato di sei mesi, 36 ore settimanali da lunedì a venerdì.
- 2026892 Azienda del settore manutenzione/installazione impianti di refrigerazione e climatizzazione con sede a Verbania cerca un operaio da inserire in tirocinio. Si richiede patente B, diploma ambito elettrico o qualifica professionale equivalente
- 2026967 Azienda farmaceutica di Gravellona Toce cerca Impiegato/a Commerciale per Ufficio Offerte, con attività di redazione offerte, gestione gare d’appalto, analisi prezzi e contatti con clienti e fornitori esteri. Contratto a tempo indeterminato full time (lun–ven 8-13/14-17).
- 2026894 Studio commercialista a Domodossola cerca contabile con esperienza. Richiesta precisione, affidabilità, riservatezza e attitudine alla collaborazione. Iniziale contratto a tempo determinato. CCNL Studi professionali 3 livello.
- 2026893 Albergo a Bognanco ricerca CAMERIERE/A AI PIANI per stagione 2026. Contratto tempo determinato 4 mesi, orario 8:30–13:30, CCNL Alberghi Liv. 6. Richiesta esperienza anche minima, precisione e patente B.
- 2026700 Ristorazione collettiva a Villadossola cerca Cuoco/a di mensa. Indispensabile esperienza pregressa e piena autonomia nello svolgimento del lavoro. Orari da lunedì a venerdì 6.00-14.00. CCNL turismo IV livello.
- 2026677 Studio dentistico di Domodossola cerca Assistente alla Poltrona con qualifica professionale, preferibile esperienza pregressa e buon uso pc. Inserimento con contratto part-time a tempo determinato di 6 mesi, CCNL Studi Professionali – IV livello.
- 2026661 Centro benessere a Verbania cerca un/a massaggiatore olistico per esecuzione di massaggi olistici con tecniche thailandesi. Richiesto attestato professionale, preferibile esperienza, richiesta buona conoscenza lingua inglese. Contratto 6 mesi con obiettivo inserimento stabile, CCNL Acconciatura estetica, IV livello
- 2026577 Azienda di Ornavasso cerca un aiuto falegname, preferibile esperienza pregressa, buona autonomia nello svolgimento del lavoro assegnato, indipendenza negli spostamenti, contratto e stipendio commisurati all’esperienza, si valutano anche figure junior per percorso formativo.
- 2026563 Azienda di Piedimulera cerca apprendista falegname, si richiede età per apprendistato, autonomia negli spostamenti, residenza nei comuni limitrofi, serietà e volontà di imparare un mestiere. Preferibile in possesso di pat.B.
- 2026559 Studio dentistico di Verbania cerca Assistente di Studio Odontoiatrico. Richiesta qualifica ASO, buone capacità relazionali e professionalità, preferibile esperienza. Previsto contratto a tempo determinato di 12 mesi per sostituzione maternità, full time 40h con lavoro il sabato mattina.
- 2026543 Azienda con cantiere a Masera cerca varie figure professionali per adeguamento di impianto compressione gas: operatori di mezzi movimentazione (escavatore, camion gru, carrello elevatore), autisti (Pat. C), elettricisti, carpentieri edili, molatori, manovali/operai generici. Si offre contratto a tempo determinato full time, orario lavorativo da lun a ven.
- 2026490 Bar/Ricevitoria a Domodossola cerca apprendista barista: servizio al banco, caffetteria e panini. Richiesta serietà, flessibilità e autonomia; preferibile inglese o tedesco. Contratto di apprendistato full-time, €1350 mensili.
- 2026471 Albergo 4★a San Domenico di Varzo ricerca cameriere/a ai piani per pulizia e riassetto camere. Offerto contratto stagionale da febbraio 2026, part-time o full time, con turni organizzati e riposi garantiti. Richieste precisione, affidabilità e capacità di lavorare in autonomia e in team.
- 2026343 Ditta di Piedimulera cerca elettricista per installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali. Richieste conoscenze di base in ambito elettrico e qualifica/diploma di perito elettrico. Contratto a tempo determinato 6 mesi, orario full time.
- 2026231 Azienda di Baveno cerca un giardiniere per attività di cura di giardini, potature, semine e pulizia degli spazi esterni. Preferibile esperienza, buona attitudine con i clienti, patente B e autonomia negli spostamenti. Previsto contratto di 3 mesi rinnovabile, dal lunedì al venerdì 8–12 e 13–17, RAL fino a 15.000 €.
- 202673 Hotel 5★ Luxury di Baveno cerca diverse figure in ambito manutenzione e giardinaggio: manutentori, giardinieri, facchini. Contratto 9 mesi con possibile stabilizzazione.
- 202664 Hotel 5★ Luxury di Baveno cerca diverse figure in ambito amministrazione: addetti all’amministrazione, contabili, addetti al personale, addetti al controllo di gestione. stabilizzazione.
- 202650 Hotel 5★ Luxury di Baveno cerca assistenti bagnanti in possesso di attestazione valida per le aree piscina e lago. Si richiede competenza nelle normali mansioni di assistente bagnanti nonché buona conoscenza della lingua inglese. Contratto a tempo determinato di 9 mesi con possibile stabilizzazione.
- 202645 Hotel 5★ Luxury di Baveno cerca diverse figure in ambito accoglienza: receptionist, portieri, governante, camerieri, addetti guardaroba/stireria. Contratto 9 mesi con possibile stabilizzazione.
- 202628 Hotel 5★ Luxury di Baveno cerca diverse figure in ambito ristorazione: chef de rang, commis de rang, capi partita, hostess di sala, maitre, pasticceri. Contratto a tempo determinato di 9 mesi con possibile stabilizzazione.
- 202618 Panetteria e bar situato a Verbania cerca un cameriere di sala/bar per accoglienza clienti, servizio ai tavoli, attività di banconista, gestione pagamenti alla cassa. Si richiede esperienza ed autonomia nel lavoro, buon inglese, patente B. Lavoro su due turni 7-13,30/13,30-20.30. RAL intorno ai 1300 euro.
- 135019 Azienda a Masera cerca Magazziniere per gestire ricezione, stoccaggio e distribuzione di materiali e attrezzature di cantiere. Richiesta esperienza in logistica di cantiere, conoscenza dei materiali e dei sistemi gestionali. Patentino per carrelli elevatori preferibile.
- 135018 Azienda con cantiere a Masera cerca Topografo/a per rilievi e tracciamenti su impianti gas esistenti, supportando progettazione e costruzione. Richiesto diploma di Geometra o Laurea in Ingegneria Civile/Geomatica, esperienza in ambito impiantistico e conoscenza di stazione totale, GPS RTK, laser scanner e software CAD.
- 135014 Panetteria a Domodossola cerca aiuto panettiere/pasticcere per supporto nella preparazione di pane e dolci e pulizia del laboratorio. Si richiede passione per il settore, voglia di imparare e disponibilità al lavoro notturno, dalle 22.00 alle 06.00.