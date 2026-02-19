Cinema e montagna: al Corso una nuova rassegna promossa dal Cai

Il Cai di Domodossola, in collaborazione con la sezione della Valle Vigezzo, propone una rassegna cinematografica che andrà in scena tra febbraio e aprile al Cinema Corso di Domodossola, dedicata ai grandi temi della montagna.

Un percorso articolato in più serate che accompagnerà il pubblico tra alpinismo, natura, ambiente, cammino e storie di uomini e donne che hanno vissuto la montagna come esperienza di vita. La rassegna propone titoli che affrontano la montagna da prospettive diverse, intrecciando avventura, riflessione, memoria storica e inclusione. Si inizia martedì 24 febbraio con “Tra natura e quota - Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane”, un documentario che segue Giovanni Storti lungo i sentieri e le ferrate delle Apuane, tra ironia e attenzione ai temi della sicurezza e della tutela ambientale. Mercoledì 4 marzo con "Messner – K2: la grande controversia" si entra nella storia dell’alpinismo mondiale: attraverso immagini d’archivio e ricostruzioni, Reinhold Messner ripercorre la spedizione del 1954 al K2, riflettendo su etica, responsabilità e memoria. Uno sguardo intimo è quello proposto da "Mauro Corona – La mia vita finché capita”, in programma mercoledì 18 marzo, ritratto del noto scrittore e alpinista tra memoria personale, montagna e identità.

La storia dell’alpinismo italiano è al centro di "Monte Corno – Pareva che io fussi in aria, proposto mercoledì 1° aprile, che ricostruisce l’impresa del 1573 al Corno Grande, alle origini dell’alpinismo moderno. Chiude la rassegna, mercoledì 15 aprile, "La canzone della Terra (Federlandet)", un viaggio contemplativo nella natura norvegese che intreccia paesaggio, memoria familiare e rapporto profondo tra uomo e ambiente.

“La mini rassegna dello scorso anno ha riscosso un grande successo, a dimostrazione che i soci Cai, e non solo, sono interessati ad approfondire le tematiche legate alla montagna. La sinergia tra sezioni Cai e realtà del territorio può offrire proposte sempre più interessanti ed è con questo spirito che proponiamo questa nuova rassegna”. Queste le parole di Tiziano Maimone, presidente Cai Vigezzo a commento dell’iniziativa. Sauro Zani, presidente del Cai di Domodossola, sottolinea che “dopo la positiva esperienza con il cinema naturalistico dello scorso anno, abbiamo deciso di proporre una selezione di titoli promossi dal Club Alpino Italiano, con un taglio maggiormente storico e biografico, cercando di coniugare la qualità delle opere, l’interesse del pubblico e contenuti coerenti con i valori del Cai, con un occhio anche alle scuole e alle nuove generazioni alle quali saranno riservate alcune proiezioni al mattino”.

“Siamo orgogliosi di poter continuare questa collaborazione con il Cai dopo il successo della rassegna dello scorso anno. Il nostro hruppo è sempre attento alla promozione e alla divulgazione culturale legata alle terre alte. Riteniamo importante poter aprire le porte del nostro cinema anche ai giovani alunni delle scuole domesi per approfondire tematiche così importanti legate alla montagna” sottolineano dal Gruppo Altair, proprietario e gestore del Cinema Corso con la Percorso srl.

Le proiezioni si tengono sempre alle 20.30. È previsto uno sconto per i soci Cai sui biglietti di ingresso.