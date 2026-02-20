Entrano nel vivo le celebrazioni per la Battaglia di Megolo

Si concentreranno sabato e domenica i momenti più importanti dell’82° anniversario della battaglia di Megolo. Dopo gli appuntamenti della scorsa settimana, domenica 22 la giornata con il raduno alle 14,30 in piazza San Lorenzo a Megolo e le celebrazioni con l’intervento del parlamentare Federico Fornaro. Quindi il raccoglimento al cimitero della frazione davanti alla tomba della famiglia Pajetta e quindi la saluta al Cortavolo, il luogo dello scontro tra i partigiani e le truppe nazifasciste. .

Poi, sabato 28, al Centro culturale ’Massari’ presentazione del libro ‘’E non scappare mai. Miriam Mafai i segreti e la lotta nella tempesta della storia’’, alla presenza dell’autrice. la giornalista Annalisa Cuzzocrea.

Rimane aperta sino al 1° marzo, alla Casa museo di Megolo, la mostra Resistenze, tutti i giorni dalle 9,30 alle 11,30.