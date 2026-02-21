Imprevisti in montagna e come affrontarli: a Preglia un incontro con Irene Borgna

Nella serata di giovedì 26 febbraio, alle 21.00, nell'aula magna della scuola media Casetti di Preglia, è in programma un incontro pubblico con Irene Borgna, che presenta il suol libro “Cose che capitano in montagna”, pubblicato da Cai Edizioni.

Filosofa dell’ambiente e operatrice di educazione ambientale per le aree protette delle Alpi Marittime, Borgna ha pubblicato il volume dedicato agli “imprevisti e come affrontarli in modo sicuro”, con l’obiettivo di esplorare tutte le possibili situazioni impreviste che possono verificarsi durante le escursioni, offrendo consigli pratici e un approccio consapevole alla natura, per frequentare l’ambiente montano con maggiore consapevolezza e responsabilità.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Ri-cucire una comunità: cultura, sport, gioco” promosso dal comune di Crevoladossola e finanziato da Fondazione Comunitaria del Vco e Fondazione Cariplo, che mira a rafforzare la comunità e favorire occasioni di incontro tra generazioni.