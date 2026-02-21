Montagna e trasformazione digitale: Domodossola ospita VisionAlps

Il futuro delle nostre valli dipende sempre più dalla capacità di coniugare identità territoriale e innovazione tecnologica. In quest'ottica, il Gal Laghi e Monti promuove l'appuntamento con VisionAlps, che farà tappa a Domodossola il 5 marzo.

VisionAlps è la principale iniziativa in Italia rivolta alla trasformazione digitale delle Alpi; un ecosistema che unisce istituzioni, imprese e territori nel segno dell'innovazione e della sostenibilità. E' ideata da Innovabilify, azienda specializzata in servizi di matchmaking e sales acceleration per Startup e Pmi ad alto contenuto tecnologico, e agisce come acceleratore di idee, portando nelle nostre valli competenze d'avanguardia per rendere la montagna un luogo più connesso e competitivo.

L'evento di Domodossola, organizzato dal Gal Laghi e Monti e in programma a partire dalle 9.00 nella sede cittadina dell'ente, sarà un momento di confronto concreto su come tecnologie digitali e intelligenza artificiale possano supportare lo sviluppo delle aree interne, frenare lo spopolamento e creare nuove economie.

Tanti i temi centrali della giornata. Tra questi, ad esempio, il ruolo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale per affrontare le sfide demografiche e infrastrutturali, il rapporto tra generazione Z e lavoro digitale nelle Alpi e la smart mobility nel mondo alpino sostenibile, digitale e connessa. Nel pomeriggio, spazio all'operatività con i tavoli di discussione dedicati agli addetti ai lavori (amministratori locali, tecnici comunali, imprese e professionisti) per un territorio "smart" e alla digitalizzazione di cammini e sentieri per un turismo più consapevole e meno impattante.