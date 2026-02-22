 / Eventi

Crodo celebra allevatori e produttori locali vincitori alla Mostra Nazionale della Razza Bruna

Il 26 febbraio un momento conviviale per festeggiare il successo ottenuto a Verona

Foto Instragram @bruna_italia

Giovedì 26 febbraio alle 16.00 la sede dell’Unione Montana Alta Ossola di Crodo ospita un incontro conviviale per celebrare gli allevatori e i produttori agricoli locali che hanno ottenuto importanti successi alla recente Mostra Nazionale del Libro Genealogico Razza Bruna Italiana tenutasi a Verona.

Sono numerosi infatti gli allevatori del territorio che hanno ricevuto un premio. Primo tra tutti Luca Olzeri, titolare dell’Agriturismo Alpe Crampiolo: la mucca Mirina è stata incoronata campionessa assoluta della mostra. Accanto a Mirina, anche altre due vacche provenienti dal territorio ossolano hanno ricevuto prezzi nelle rispettive categorie. A loro è dedicato il momento di festa in programma a Crodo.

