Premio Internazionale d'arte Catalani, nuovo riconoscimento per la domese Stefania Tagliabue

Un nuovo importante riconoscimento per l’artista domese Stefania Tagliabue, che si è classificata al secondo posto assoluto nell’ambito del VI Premio Internazionale d'arte Catalani, svoltasi sabato 21 febbraio a Messina. Alla fase finale del premio hanno partecipato oltre cinquanta artisti, italiani ed esteri, selezionati da una giuria di critici d'arte, giornalisti e docenti universitari.

Tagliabue, già reduce dal terzo posto dell’edizione precedente, ha ottenuto il secondo premio con l’opera “Oltre”, realizzato a pirografo su una spessa tavola di noce antico, rifinito con colori acrilici e foglia oro. Ha ottenuto il prestigioso risultato con la motivazione: "Per l’eccellente sintesi tra recupero della materia storica e raffinata sensibilità contemporanea". L’opera sarà poi esposta, a partire da sabato 7 marzo, in una mostra personale dell’artista che si terrà nel Portico d’Onore di Palazzo Racchetti, sede della biblioteca civica, a Varallo.