Cultura | 24 febbraio 2026, 08:05

Premio Internazionale d'arte Catalani, nuovo riconoscimento per la domese Stefania Tagliabue

L'artista ha ottenuto il secondo posto assoluto con l'opera "Oltre"

"Oltre" di Stefania Tagliabue

Un nuovo importante riconoscimento per l’artista domese Stefania Tagliabue, che si è classificata al secondo posto assoluto nell’ambito del VI Premio Internazionale d'arte Catalani, svoltasi sabato 21 febbraio a Messina. Alla fase finale del premio hanno partecipato oltre cinquanta artisti, italiani ed esteri, selezionati da una giuria di critici d'arte, giornalisti e docenti universitari.

Tagliabue, già reduce dal terzo posto dell’edizione precedente, ha ottenuto il secondo premio con l’opera “Oltre”, realizzato a pirografo su una spessa tavola di noce antico, rifinito con colori acrilici e foglia oro. Ha ottenuto il prestigioso risultato con la motivazione: "Per l’eccellente sintesi tra recupero della materia storica e raffinata sensibilità contemporanea". L’opera sarà poi esposta, a partire da sabato 7 marzo, in una mostra personale dell’artista che si terrà nel Portico d’Onore di Palazzo Racchetti, sede della biblioteca civica, a Varallo.

l.b.

