Il Feriolo non si ferma. Villa sconfitto a Bagnella

La 23ª giornata di Prima Categoria conferma la solidità del Feriolo, che espugna il campo del Dormelletto Comignago con un secco 2-0.
Alle spalle della capolista resta il Bagnella, che supera con autorità la Virtus Villadossola per 3-0. Vittoria convincente anche per la Cannobiese, che passa 3-1 sul campo del Vogogna.
Colpo esterno dello Sizzano, che si impone 2-1 sul campo della Quaronese, mentre il Romagnano supera 2-1 la Varzese in una sfida combattuta. Successo importante anche per l’Esio Verbania, che in uno scontro delicato batte 4-3 l’Agrano e si porta a 17 punti.
Non sorride invece l’Omegna, sconfitto in casa 4-0 dal Carpignano, mentre il Cameri cade 3-0 sul campo del Momo.