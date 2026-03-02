Successi per gli atleti della Caddese al Trofeo Angelo Andrea di Bellinzago

Grandi successi per i giovani atleti della Caddese al 44^Trofeo Angelo Andrea di Bellinzago. La staffetta formata dai cadetti Luca Bartoli, Daniele Badini e Andrea Fontana si aggiudica il primo posto con una gara dominata fin dai primi istanti.
Grande vittoria anche per Martino Aleotti che conquista il primo gradino del podio al termine di una competizione condotta a ritmi altissimi. Nella categoria esordienti m10, secondo posto per Andriano Runci dopo una strepitosa voltata finale e il sesto posto per Matteo Fontana, conquistato nonostante una caduta nella parte iniziale della gara che lo aveva relegato negli ultimi posti.