Tre sconfitte per le ossolane di Prima Categoria

Si rimescolano le carte sul fondo mentre in testa alla classifica cambiano solo i posti per le damigelle dell'inarrestabile Feriolo.

Questo dice la situazione di Prima Categoria, dove l'Esio Verbania, vittorioso sull'Agrano (4-3), scatta con un colpo di reni e lascia al Vogogna lo scomodissimo penultimo posto in classifica.

Il ko segna ulteriormente l'annata no dell'Agrano che incassa la 15a sconfitta. Per l'Esio è una boccata di ossigeno e di ottimismo, anche se la prima squadra fuori dai play out è il Cameri, distante però 12 punti.

Dicevamo che la giornata peggiora la situazione del Vogogna, che viene battuto in casa dalla Cannobiese (3-1). Per gli ossolani (il gol è di Schirru) la salvezza sta diventando difficilissima visto che le altre squadre invischiate nei bassifondi vincono tutte.

Vince il Sizzano (2-1 a Quarona) e il Romagnano che batte la Varzese per 2 a 1 (gol di Ceschi). L'allungo delle due novaresi mette in seria difficoltà Esio e Vogogna per il distacco di punti che si sta accumulando.

Fa rumore il ko interno dell'Omegna, che cade male col Carpignano (4-0). I rossoneri erano in serie positiva da un po' (dall'arrivo di Vono in panchina) ma già in passato aveva registrato inattese sconfitte pesanti (Dormelletto, Esio, Momo).

In alto nulla di nuovo per il Feriolo. La vittoria a Dormelletto (2-0) è l'ennesima conferma che la squadra di Pissardo può dormire sonni tranquilli. Anche i lacuali, che pur stanno facendo un buon campionato, non sono riusciti a mettere un freno alla capolista.

Mentre il Momo torna al successo battendo (3-0) il Cameri e il Bagnella superando nettamente la Virtus Villa (3-0). Posizioni dunque rimescolate col Bagnella e Momo che si dividono il secondo posto.



