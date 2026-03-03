Addio a Italo Testone, storico volto dell’Antica Fumisteria Ossolana

Villadossola e l’intera Ossola sono in lutto per la scomparsa di Italo Testone, 75 anni, titolare dell’Antica Fumisteria Ossolana di via Zonca, attività storica nel settore di stufe e camini che, nel tempo, è diventata un punto di riferimento non solo per il territorio ossolano ma anche per una clientela più ampia. Italo si è spento questa notte ad Arona, dove era ricoverato da qualche giorno.

Persona conosciuta e profondamente stimata, Italo Testone era apprezzato per la sua disponibilità, la serietà professionale e i modi sempre gentili che ne avevano fatto un volto familiare per generazioni di clienti. Accanto all’impegno lavorativo, portato avanti per anni insieme alla moglie Rosy, suo inseparabile sostegno anche nell’attività, coltivava una grande passione per i motori.

Amava in particolare le Moto Guzzi, in sella alle quali, negli anni più giovani, aveva viaggiato lungo tutta l’Italia insieme alla moglie, condividendo esperienze e amicizie nate sulla strada. Il suo interesse si estendeva però a tutto il mondo dei veicoli storici: auto d’epoca, Vespa e Lambretta. Quando gli impegni glielo permettevano, non mancava ai raduni e alle iniziative organizzate dal club Moto Auto Storiche Valdossola, di cui era presenza affezionata.

Italo lascia la moglie Rosy e le figlie Valentina con Andrea e Ludovica, e Federica con Gianluca, oltre alle sorelle. Attorno a loro si stringono familiari, amici e quanti lo hanno conosciuto e stimato.

Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì alle 18.30 mentre i funerali saranno celebrati giovedì alle 11.00, entrambi presso la chiesa di Cristo Risorto a Villadossola.