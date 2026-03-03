Il 3 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Natura Selvatica

La natura ha un valore inestimabile per la salvaguardia dell’ambiente e per il mantenimento dei delicati ecosistemi che lo compongono. Animali e vegetali selvatici danno un contributo fondamentale e insostituibile al benessere dell’uomo e alla prosecuzione di ogni forma di vita sulla Terra. Senza dimenticare il fascino e la bellezza che lo spettacolo della natura, in tutte le sue forme, è in grado di regalare ai nostri occhi.

Per celebrare la straordinaria biodiversità del nostro pianeta e stimolare la ricerca di soluzioni per la sua salvaguardia, il 3 marzo di ogni anno si festeggia la Giornata mondiale della natura selvatica (World Wildlife Day).

È stata istituita dalle Nazioni Unite nel 2013 e la data scelta coincide con l’adozione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via d’estinzione appartenenti alla fauna e alla flora selvatica (Cites), siglata nella città statunitense di Washington il 3 marzo 1973.

Il termine natura deriva dal latino "natura" (ciò che sta per nascere), traduzione del greco physis, e abbraccia l’intero mondo fisico: esseri viventi, elementi inanimati e leggi geologiche. Ogni elemento, dal microrganismo alla foresta pluviale, è un tassello cruciale di una rete biologica che garantisce aria, acqua e cibo.

Nel corso degli anni la natura selvatica è divenuta sempre più a rischio, anche a causa dell’impatto ambientale dell’uomo. Secondo la Lista rossa delle specie minacciate dell’Unione internazionale per la conservazione della natura, riportata da Legambiente, infatti, ad oggi sono più di 8.400 gli organismi a rischio di estinzione.

Preservare questo capitale naturale è l’unico modo per assicurare la stabilità climatica e la resilienza del pianeta. Proteggere la biodiversità, in definitiva, significa proteggere la nostra stessa sopravvivenza: comprendere la natura significa riconoscerci come parte integrante di essa.

Ogni anno, la Giornata Mondiale della Natura è dedicata a un tema specifico, che nel 2026 è: “Piante medicinali e aromatiche, tutela della salute, del patrimonio e dei mezzi di sussistenza”. Questo argomento mette in risalto un gruppo specifico di piante che vengono spesso trascurate, ma che sono essenziali per la nostra sopravvivenza. Le piante medicinali e aromatiche selvatiche costituiscono la base dei sistemi sanitari in tutto il mondo; esse rappresentano inoltre un elemento centrale per le conoscenze tradizionali e le economie locali.

Tuttavia, molte di queste specie vegetali sono in pericolo. La raccolta eccessiva per soddisfare l’elevata domanda e la perdita dei loro habitat naturali le espongono a gravi rischi. Questo tema ci ricorda che proteggere tali piante non significa solo salvare una specie, ma anche tutelare la nostra salute e i mezzi di sussistenza delle persone che dipendono da esse.