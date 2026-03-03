Arte per Ugi: quando la creatività diventa aiuto concreto

L'arte che incontra la solidarietà e diventa uno strumento capace di generare sostegno concreto e speranza: dal 22 marzo al 6 aprile il centro culturale del Teatro La Fabbrica di Villadossola ospiterà “Arte per Ugi”, non una semplice mostra collettiva, ma un progetto solidale nato dalla volontà di trasformare l’arte in un gesto tangibile di vicinanza.

Ventuno artisti, molti del territorio provinciale e alcuni provenienti anche da fuori provincia, hanno scelto di donare una propria opera direttamente o, nel caso di autori scomparsi, tramite i familiari, all’associazione Ossola Amica dell’Ugi. Un'idea nata dal pittore Sebastiano Parasiliti, e che è stata subito accolta con entusiasmo oltre che dal presidente di Ossola Amica dell'Ugi Damiano Bassi, anche dal Kiwanis club di Domodossola e dagli altri sponsor.

Le opere saranno esposte e potranno essere acquistate dal pubblico: non si tratterà però di una vendita in senso tradizionale, bensì di un dono. L’intero ricavato sarà infatti destinato ai progetti dell’Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini e, in particolare, al sostegno delle stanze che accolgono le famiglie dei piccoli pazienti costretti a lunghi periodi di cura presso l’ospedale Regina Margherita di Torino.

L’iniziativa è stata presentata in municipio a Villadossola dal presidente di Ossola Amica dell’Ugi, Damiano Bassi, dal promotore del progetto Sebastiano Parasiliti, da Giuseppe Possa, autore dei testi critici che accompagnano il catalogo della mostra e dal presidente del Kiwanis Club Federico Spinozzi. Presenti anche i rappresentanti delle realtà che hanno sostenuto finanziariamente l’organizzazione dell’evento, ovvero International Chips, autosalone Tedeschi e Duferco.

Il sindaco Bruno Toscani ha sottolineato il valore umano dell’iniziativa, ricordando come solo chi vive direttamente la malattia oncologica di un bambino possa comprendere fino in fondo il bisogno di sostegno delle famiglie coinvolte. “Un impegno - ha evidenziato - che rappresenta un esempio concreto di solidarietà capace di tradursi in aiuto reale”.

Anche il Kiwanis Club di Domodossola ha ribadito, attraverso il proprio presidente, la centralità della tutela dell’infanzia nella mission del club di servizio, riconoscendo in Arte per Ugi un’iniziativa pienamente coerente con l’impegno costante a favore dei bambini.

Determinante il contributo degli sponsor privati che hanno coperto integralmente i costi organizzativi, permettendo così di destinare completamente alla finalità benefica i proventi delle offerte e delle donazioni legate alle opere esposte. All’inaugurazione collaborerà anche Il Formont, che curerà il rinfresco.

La mostra restituirà uno spaccato ricco e variegato del panorama artistico locale: pittura figurativa, astratta, materica e simbolica saranno in convivenza in un percorso che metterà insieme stili, generazioni e sensibilità differenti. Ciò che accomuna gli artisti è la scelta di mettere la propria creatività al servizio di una causa condivisa, trasformando ogni quadro in un segno di partecipazione e attenzione verso chi affronta una prova difficile.

Accanto all’esposizione è stato realizzato un catalogo, curato da Giuseppe Possa, che raccoglie opere e profili degli artisti partecipanti, documentando non solo il valore estetico dei lavori ma anche lo spirito che ha animato l’intero progetto. L’inaugurazione è in programma sabato 22 marzo alle 17.00. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.30 fino al 6 aprile. Gli artisti protagonisti di Arte per Ugi sono Giulio Adobati, Mariangela Alessi, Roberto Antonello, Tiziano Corzani, Carola De Antoni, Gisberto Fontara, Ettore Ghinassi, Gaetano Griggi, Emanuela Mezzadri, Michela Mirici Cappa, Sebastiano Parasiliti, Ugo Pavesi, Ornella Pelfini, Franco Picchetti, Michele Scaciga, Alberto Secci, Carlo Solfrini, Giorgio Stefanetta, Ornella Stefanetti, Peppino Stefanoni e Miriana Bono.