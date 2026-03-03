"Quello che i ragazzi non dicono...ma postano": a Vogogna di parla di adolescenza e tecnologia

Il centro per le famiglie Do.re.mi.fa. del consorzio dei servizi sociali, insieme al comune di Vogogna, propone un incontro dedicato a genitori e famiglie sul tema del rapporto tra adolescenti e tecnologie digitali. Lunedì 16 marzo alle 20.45 al Palazzo Pretorio di Vogogna si tiene infatti “Quello che i ragazzi non dicono…ma postano. Guidare i pre-adolescenti e gli adolescenti nell’era digitale”.

Relatore della serata è Matteo Locatelli, pedagogista clinico specializzato in psicologia dei nuovi media, che si occupa di progettazione e gestione dei servizi rivolti a minori e di formazione di sviluppi digitali per docenti e genitori.

La partecipazione è gratuita, ma è gradita la prenotazione contattando il numero 334 3550954 o l’indirizzo centroperlefamiglie@cssv.it.