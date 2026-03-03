Al San Biagio un open day dedicato alla psoriasi

L’Asl Vco, in collaborazione con la Fondazione Onda, organizza un open day dedicato alla psoriasi, con l’obiettivo di rispondere ai dubbi dei cittadini e promuovere una diagnosi precoce. Appuntamento, dunque, mercoledì 11 marzo all’ospedale San Biagio di Domodossola, presso l’ambulatorio di dermatologia al piano terra.

Durante la giornata, la dottoressa Roberta Zanetta sarà a disposizione per effettuare consulenze gratuite e colloqui in presenza. L’obiettivo è duplice: intercettare tempestivamente la patologia e informare i pazienti sulle innovazioni terapeutiche (farmaci biologici, fototerapia, cure topiche) che oggi permettono di gestire efficacemente la malattia. Per partecipare all’open day, è richiesta la prenotazione contattando il numero 0324 491437, attivo nei giorni feriali dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00.

Il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel dichiara: “Con eventi di screening come questo open day vogliamo lanciare un messaggio di vicinanza ai pazienti affetti da questa malattia: oggi la psoriasi si può trattare con successo, è un obiettivo concreto per la stragrande maggioranza dei pazienti tornare ad una pelle sana. Inoltre voglio ringraziare la dottoressa Zanetta che si è resa disponibile a partecipare a questa iniziativa nazionale, dando così la possibilità ai cittadini residenti nel territorio dell’Asl Vco di poter usufruire di uno screening dermatologico”.