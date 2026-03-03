Giornata Mondiale contro l’Hpv: il 6 marzo visite e vaccinazioni nel Vco

Il 4 marzo si celebra la Giornata Mondiale contro il Papillomavirus umano (Hpv), virus molto diffuso che può provocare verruche genitali, lesioni precancerose e tumori di cervice uterina, bocca, gola e organi genitali. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione, la vaccinazione e lo screening.

Nel Verbano-Cusio-Ossola, le attività si svolgeranno venerdì 6 marzo con una giornata vaccinale organizzata dall’Asl Vco a Crusinallo di Omegna, Domodossola e Verbania. Le vaccinazioni saranno eseguite su appuntamento, consentendo a ragazzi e adulti di ricevere il vaccino contro l’Hpv e completare i cicli già iniziati.

La vaccinazione è gratuita per ragazze e ragazzi nell’undicesimo anno di vita, uomini con comportamenti sessuali verso persone dello stesso sesso, persone con HIV e donne con lesioni della cervice uterina Cin2 o superiore, così come per le donne nate dal 1993 e gli uomini nati dal 2006. Chi non rientra in queste categorie può accedere alla vaccinazione a prezzo di costo presso i servizi vaccinali Asl.

La prevenzione è fondamentale: il 93% dei casi di carcinoma cervicale è causato da infezione persistente da Hpv. Screening periodici come pap test e Hpv-test sono strumenti essenziali per individuare precocemente eventuali lesioni e prevenire il tumore. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito dell’Asl Vco: https://aslvc.piemonte.it/6-marzo-vaccinazione-hpv-papilloma-virus.