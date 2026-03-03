Otto podi a Novara: il Csi Domodossola lascia il segno al Trofeo “Davide Filippini”

Prestazione di grande spessore per il Csi Domodossola, protagonista a Novara nella quinta tappa del Circuito Regionale di Nuoto Csi Piemonte, disputata in occasione del 10° Trofeo “Davide Filippini”.

Il bilancio finale parla chiaro: otto podi complessivi, frutto di gare affrontate con personalità, determinazione e spirito di squadra. A brillare in modo particolare sono state Giada Valentini e Gloria Albert, entrambe capaci di conquistare due medaglie ciascuna: argento nei 50 dorso e bronzo nei 50 stile libero.

A completare il bottino del team ossolano sono stati Federica Conti, Filippo Catena Cardillo, Emma Dotti Sante e Federico Bartolozzi, protagonisti di prove solide e combattute che hanno permesso alla squadra di imporsi con continuità nelle rispettive categorie. In una manifestazione caratterizzata da gare esplosive e distacchi ridottissimi, il Csi Domodossola ha saputo distinguersi per compattezza e lucidità nei momenti decisivi, dimostrando di saper trasformare il lavoro settimanale in risultati concreti.

L’allenatore Marco Barini esprime piena soddisfazione, mettendo al centro il valore umano del risultato: “Otto podi non arrivano per caso. Sono il premio per la fatica silenziosa che questi ragazzi fanno ogni giorno. Allenamenti intensi, sacrifici, rinunce. A Novara ho visto coraggio, concentrazione e soprattutto cuore.”

Barini poi sottolinea l’aspetto che più lo ha colpito: “Mi rende orgoglioso l’atteggiamento: si sostengono, si incoraggiano, si aspettano a fine gara. Stiamo costruendo qualcosa che va oltre la singola medaglia. Stiamo costruendo identità.” Insomma, gli otto podi conquistati a Novara non rappresentano soltanto un risultato numerico di rilievo, ma la conferma di una squadra che sta consolidando la propria presenza nel panorama piemontese del Centro Sportivo Italiano.

Il marchio CSI Domodossola oggi significa quindi appartenenza, disciplina e ambizione. Significa salire sul blocco con la consapevolezza di rappresentare un gruppo unito, un progetto serio e una città intera. Perché il Csi Domodossola non è solo una squadra che nuota: è un gruppo che cresce, lotta e lascia il segno. Sempre.