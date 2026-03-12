La Cinefoto ospita i reportage di viaggio di Anna Barboglio

Venerdì 13 Marzo, Anna Barboglio, da tanti anni socia del club La Cinefoto di Domodossola, presenterà alcuni reportage di viaggio: Puna Argentina, un altopiano d’alta quota fatto di silenzi, dove la natura si mostra nella sua forma più essenziale e potente; Turkmenistan, dal deserto del Karakum alla luce irreale del cratere di Darvaza meglio noto come "Porta dell’Inferno", terra in cui tradizione e monumentalità convivono in un equilibrio unico; Sottobosco, un universo in miniatura fatto di forme che raccontano un delicato intreccio di ombre e colori. L’appuntamento è nella sede de La Cinefoto alle 21.