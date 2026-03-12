Il Vco verso un "Polo della montagna": la regione sostiene il rilancio del territorio

La regione Piemonte guarda con interesse al progetto di costituzione di un “Polo della Montagna” per le stazioni turistiche del Verbano Cusio Ossola, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta turistica del territorio attraverso un sistema integrato tra lago e montagna. Il progetto, presentato questa mattina a Torino, guarda a modelli già sperimentati con successo, come quello di Monterosa 2000, in Valsesia, basato su una gestione coordinata tra pubblico e privato, superando l’attuale frammentazione gestionale dei comprensori, favorendo il coordinamento degli investimenti e una programmazione strategica dello sviluppo turistico, sia invernale sia estivo, con l’obiettivo di destagionalizzare i flussi e valorizzare l'intero territorio durante tutto l’anno.

“Il turismo rappresenta uno dei motori fondamentali dello sviluppo della nostra provincia – commenta il sottosegretario alla presidenza della regione Piemonte Alberto Preioni –. La regione segue con attenzione questo percorso e supporta le iniziative capaci di rafforzare la competitività dell’Alto Piemonte attraverso una visione condivisa tra pubblico e privato”.

Tra i temi principali affrontati durante l’incontro, oltre alle prospettive di sviluppo e agli investimenti strategici per il Verbano Cusio Ossola, è emersa con forza anche l’urgenza di affrontare le criticità di Macugnaga e del Mottarone, due realtà che richiedono soluzioni rapide e concrete. “Il percorso iniziato oggi in regione Piemonte è un’iniziativa che l’ente intende seguire con grande attenzione, promuovendo una visione condivisa e una programmazione in grado di rafforzare nel tempo l’attrattività del territorio. Ringrazio gli imprenditori che hanno scelto di investire nel nostro territorio e che, con questo progetto, dimostrano di credere concretamente nel futuro turistico della nostra comunità”, conclude Preioni.