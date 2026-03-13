Montagna, Calderoni e Isnardi (Pd): “Taglio del 63% ai fondi. Irrealistiche le promesse di compensazione della giunta Cirio”

"I dati della Ragioneria generale dello Stato certificano un taglio pesantissimo alle risorse destinate alla montagna: i fondi a gestione diretta delle Regioni scendono da 200 milioni di euro a soli 73 milioni, con una riduzione di oltre il 63 per cento. Numeri che smentiscono le rassicurazioni del governo e che rendono ancora più incerta la situazione per centinaia di comuni montani, molti dei quali esclusi dai nuovi criteri di montanità previsti dalla recente legge nazionale”. Così, in una nota, i consiglieri regionali del Pd Calderoni e Isnardi.

“Con un taglio simile – dichiara Calderoni – sarà difficile che la regione Piemonte riesca a compensare i comuni esclusi dalla montanità, come promesso dal presidente Cirio e dall’assessore Gallo. Le risorse a disposizione delle regioni si riducono drasticamente e questo rende quelle promesse sempre meno credibili. Senza dire che la concorrenza dei nuovi comuni molto popolosi (Cuneo e Mondovì su tutti), divenuti montani grazie alla riforma Calderoli, ridurrà ulteriormente le risorse per le piccole comunità”.

“Il problema riguarda anche la sostenibilità complessiva dei conti regionali. In consiglio regionale – prosegue Isnardi – la maggioranza sta lavorando a una variazione di bilancio da circa 200 milioni di euro per coprire l’ennesimo buco nella Sanità. In questo quadro diventa evidente quanto sia complicato immaginare nuove risorse per compensare i territori penalizzati dai nuovi criteri”.

“Chi vive e amministra nei territori montani – concludono i consiglieri Pd Calderoni e Isnardi – ha bisogno di certezze e non di annunci. I numeri della Ragioneria raccontano una realtà molto diversa da quella presentata dal governo e rischiano di scaricare sui territori e sulle Regioni il costo di scelte sbagliate”.