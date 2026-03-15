Fulgor Omegna travolge Domodossola e vola ai playoff

Vittoria straordinaria dell’Autotrasporti Sacchi-Foma che, nell’ultima giornata della stagione regolare del Campionato di DR1, vince il derby casalingo al PalaCipir con Cestistica Domodossola ed ottiene l’accesso ai playoff. Dopo il 5-0 ospite in avvio ed un primo quarto equilibrato (18-17), i rossoverdi di coach Zaccardini ingranano le marce alte e non si voltano più indietro: dall’arco o dal pitturato, l’Autotrasporti Sacchi-Foma trova i canestri che la mandano avanti 44-28 all’intervallo. Alla ripresa del gioco, è un monologo Fulgor che continua a macinare gioco, togliendo nella propria metà campo i punti di riferimento della Cestistica che fatica non poco a trovare la via del canestro ed a tenere il passo. Nell’ultimo periodo Omegna spinge il piede sull’acceleratore concedendo ai domesi solo 3 punti, e meritatamente va a vincere con un perentorio 83-39.



Le parole del coach: “Siamo partiti un po’ contratti perché la posta in palio era alta ed era immaginabile un po’ di tensione. Poi ci siamo sciolti, abbiamo giocato la nostra pallacanestro e la palla è diventata più leggera. Nonostante le problematiche affrontate fin qui, l’accesso ai playoff, dopo una prima fase giocata comunque con grande spessore, è il coronamento di un lavoro che va avanti con perseveranza fin da agosto e per questo gran parte della dedica e del merito va anche a tutto lo staff.”