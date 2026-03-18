Pedalata delle Stelle VCO, torna l’evento tra lago e montagna: due giorni in bici all’insegna dell’inclusione

Una pedalata tra lago, montagne e borghi del Verbano Cusio Ossola, sotto le stelle e all’insegna dell’inclusione. Torna l’8 e 9 agosto la Pedalata delle Stelle VCO, evento cicloturistico aperto a tutti che, dopo l’edizione “zero” dello scorso anno, si presenta con un programma più ricco e nuove proposte per ampliare la partecipazione.

L’iniziativa, nata all’interno del progetto “Datti una mossa bike” promosso dall’associazione A casa di Alice Aps, punta a unire nella stessa esperienza persone normodotate e persone con disabilità, utilizzando la bicicletta come strumento di incontro e scoperta del territorio.

Il percorso interesserà 14 comuni della provincia, confermando l’obiettivo di valorizzare le bellezze paesaggistiche del Vco attraverso una mobilità lenta e sostenibile. Non si tratta di una competizione sportiva, ma di una vera e propria esperienza condivisa, come sottolineano gli organizzatori: una “pedalata in compagnia” tra paesaggi suggestivi, ristori lungo il percorso e momenti di festa.

Dopo i 104 chilometri dell’edizione sperimentale — che aveva coinvolto oltre 160 partecipanti — quest’anno l’evento si amplia con una doppia proposta. Accanto al tracciato più lungo, che attraversa la valle fino a Crevoladossola per poi rientrare verso il lago, sarà infatti possibile scegliere anche un percorso più breve da 64 chilometri, con tappa a Vogogna e ritorno a Verbania.

La dimensione solidale resta uno degli elementi centrali dell’iniziativa. Grazie ai fondi raccolti lo scorso anno — circa 7 mila euro — è stata acquistata una tribike, carrozzina a tre ruote con pedalata assistita, pensata per permettere anche alle persone con disabilità di partecipare all’evento. Durante questa edizione sarà guidata da Fabio Casadei, trainer dell’associazione, simbolo concreto di un progetto che mette davvero al centro l’accessibilità.

Importante anche il sostegno del territorio, con il coinvolgimento di enti e realtà locali come la Provincia del Vco, il Comune di Verbania, l’Ente Parco della Val Grande, la Fondazione Comunitaria del Vco e la collaborazione di associazioni come Fiab Verbano Cusio Ossola, che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa.

“Una notte speciale in bicicletta tra lago, montagne e borghi”, come viene descritta dagli organizzatori, che invitano tutti a partecipare a un evento capace di unire sport, natura e inclusione.

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale www.pedalatadellestellevco.it