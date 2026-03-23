RurAct: concluso il percorso formativo per allevatori e agricoltori di montagna

Si è concluso il percorso di aggiornamento delle competenze professionali degli allevatori e agricoltori di montagna finalizzato alla diffusione di pratiche virtuose, realizzato nell’ambito del progetto RurAct – Azioni condivise tra imprese agricole, comunità e territorio.

L’attività formativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto su strumenti di sostegno alle aziende zootecniche montane. Le tematiche affrontate sono state individuate direttamente dai destinatari principali durante un primo incontro di approfondimento a inizio progetto: modelli di gestione sostenibile degli allevamenti da latte e strategie di comunicazione per la valorizzazione dei prodotti di montagna, affrontando anche la parte più complessa legata al bilancio e ai meccanismi economici per rafforzare le competenze nella scelta degli investimenti, incrementando le capacità tecniche e gestionali. Ciascun incontro è stato focalizzato sulle specificità delle aziende, consentendo, attraverso il dialogo diretto con i professionisti dei diversi ambiti, di arrivare a rispondere agli approfondimenti dettagliati per ciascun caso.

Il progetto vede Associazione Ars.Uni.Vco quale capofila di un partenariato composto da Ente di gestione Aree Protette dell’Ossola, Università degli Studi di Milano – dipartimento Divas, Associazione Fondiaria Terraviva e Società Cooperativa Sociale Onlus Il Sogno. L’iniziativa, finanziata da Fondazione Cariplo, si sviluppa nei territori del Parco naturale Alpe Veglia e Alpe Devero e della Valle Antrona.

RurAct promuove il rafforzamento delle micro-filiere locali e delle tradizioni rurali attraverso un approccio partecipato che integra imprese agricole e comunità. Tra le azioni principali figurano il recupero dei terrazzamenti con la coltivazione di varietà locali di mele destinate alla produzione di succo, il miglioramento organizzativo della filiera, il sostegno alle imprese zootecniche di montagna e l’attivazione di percorsi di inclusione sociale tramite tirocini rivolti a persone svantaggiate. Il progetto mira a rafforzare l’identità rurale dell’area e a sostenere lo sviluppo di economie agricole locali capaci di coniugare tutela ambientale, innovazione e valorizzazione turistica.