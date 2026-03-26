Prende forma la “Foresteria delle betulle”: il bene confiscato diventa spazio per i giovani

Prosegue l’iter di recupero, da parte del comune di Vogogna, di un bene confiscato ora di proprietà comunale. L’edificio, che si trova nell’area industriale del paese, è stato acquisito nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale di Vogogna dopo essere stato confiscato nell’ambito del processo Tubor. “Stiamo lavorando per il restauro dell’immobile - spiega il sindaco Fausto Dotta -. In questi giorni abbiamo affidato ad un esperto la progettazione per il recupero strutturale dell’edificio, che sarà finanziato grazie ad un investimento di circa 92mila euro da parte della regione Piemonte, a cui si aggiungono 10mila euro da parte dalla Fondazione Comunitaria del Vco”.

Si tratta di un progetto a cui l’amministrazione comunale tiene particolarmente: è la prima volta, nel territorio del Verbano Cusio Ossola, che si porta avanti un recupero di questo tipo. L’obiettivo è quello di dare vita ad un luogo di incontro, inclusione socialità per i giovani del territorio e uno spazio in cui ospitare attività e progetti socioculturali, che prenderà il nome di “Foresteria delle betulle”. La gestione della struttura, nelle intenzioni del comune di Vogogna, dovrebbe essere affidata ai ragazzi di due associazioni, Libera Vco e 21 Marzo, che hanno affiancato l’amministrazione nel percorso che ha portato all’acquisizione dell’edificio e con le quali sarà stipulata una convenzione.