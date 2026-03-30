Di Pietro e Dresti dominano al Ciocco: vittoria e grande avvio di stagione

Parte nel migliore dei modi la stagione tricolore per Gabriel Di Pietro e Andrea Dresti, protagonisti assoluti al Rally Il Ciocco, gara d’apertura del Campionato Italiano Rally.

Sulle strade toscane, l’equipaggio ha imposto il proprio ritmo sin dai primi chilometri nel Ciar Due Ruote Motrici, dimostrando una marcia in più rispetto alla concorrenza a bordo della Peugeot 208 Rally4 gommata Pirelli. Già al termine della prima giornata, Di Pietro e Dresti avevano costruito un margine rassicurante di circa 15 secondi sugli avversari, tutti al volante di Lancia Ypsilon Rally4 con pneumatici Michelin.

Un vantaggio gestito con grande maturità nella giornata di domenica, fino al sigillo finale con la vittoria anche nella Power Stage, che ha garantito il massimo bottino di punti. Alle loro spalle hanno chiuso il romano Simone Di Giovanni con Andrea Colapietro, staccati di 19.7 secondi, e il padovano Edoardo De Antoni con Martina Musiari a 41.5 secondi, entrambi su Lancia.

Per il duo ossolano-vigezzino non solo il successo di categoria: è arrivato anche un eccellente 18° posto assoluto.