Servizio Civile Universale alle Acli Vco: quattro posti disponibili per i giovani tra 18 e 28 anni

Le Acli del Verbano Cusio Ossola aprono le candidature per il Servizio Civile Universale, offrendo quattro posti disponibili rivolti a giovani tra i 18 e i 28 anni e che offrirà la possibilità di operare in progetti legati al sostegno sociale ed educativo sul territorio.

I progetti attivati dalle Acli Vco rientrano in tre ambiti principali: “Anziani in rete”, che mira a favorire l’invecchiamento attivo e a contrastare l’isolamento sociale; “AttivaMente”, dedicato alla creazione di contesti educativi sicuri e inclusivi per minori in difficoltà; e “Futuro in classe”, pensato per ridurre la povertà educativa attraverso tutoraggio, attività laboratoriali e coinvolgimento delle famiglie.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il presidente delle Acli Vco, Luca Tallarico, che evidenzia il ruolo formativo e sociale del Servizio Civile: “Si tratta di un’importante occasione di crescita personale e civica, che consente ai giovani di fare un’esperienza formativa nel campo sociale ed educativo, contribuendo allo stesso tempo alla comunità locale”.

Il servizio ha una durata di 12 mesi e prevede un impegno di 25 ore settimanali, con un contributo economico mensile pari a 519,47 euro. Tallarico ricorda inoltre gli aspetti normativi e i benefici concreti legati alla partecipazione: “Tra i benefici previsti dal Servizio Civile Universale ricordiamo inoltre la possibilità di usufruire di permessi per sostenere esami universitari, il riconoscimento delle competenze acquisite, eventuali crediti formativi universitari e la possibilità di riscatto ai fini previdenziali e la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici prevista dalla normativa vigente”. Il presidente ribadisce infine la centralità dei progetti locali promossi dall’associazione: “I progetti promossi dalle Acli del Vco riguardano attività di carattere sociale ed educativo, tra cui iniziative di supporto agli anziani per contrastare l’isolamento sociale, contesti educativi inclusivi per minori in difficoltà e attività di tutoraggio e sostegno allo studio per contrastare la povertà educativa”.

Le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 14.00 dell’8 aprile. La domanda può essere presentata attraverso il portale ufficiale www.scelgoilserviziocivile.gov.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare le Acli Vco all’indirizzo verbania@acli.it oppure consultare il sito www.acli.it/servizio-civile/.