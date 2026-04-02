Triduo Pasquale, le celebrazioni tra la Collegiata e la Cappuccina

La chiesa Collegiata con la navata centrale da poco restaurata e la chiesa della Cappuccina si preparano ad accogliere i fedeli per le celebrazioni pasquali di Domodossola. I riti iniziano con la Messa in Coena Domini del Giovedì Santo, che si terrà alle 17.30 nella chiesa della Cappuccina mentre alle 20.30 ci sarà la Messa in Coena Domini in Collegiata con la tradizionale processione Eucaristica.
Nella chiesa Collegiata Venerdì Santo, 3 aprile, alle 15.30 si terrà la via Crucis, mentre alle 18.30 nella chiesa Sant'Antonio della Cappuccina si terrà il rito della Passione del Signore. Sabato 4 aprile alle 21.00 si terrà la Veglia Pasquale, celebrazione che annuncia la Risurrezione, nella chiesa Sant'Antonio alla Cappuccina. Domenica di Pasqua le Messe si terranno alle 8.00, alle 11.00 e alle 18.00 in Collegiata mentre alle 9.00, alle 10.30 e alle 17.30 nella chiesa Sant'Antonio della Cappuccina.