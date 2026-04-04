Le previsioni meteo per il fine settimana

Bel tempo nel lungo ponte di Pasqua. "Nelle prossime ore avverrà la rimonta dell'alta pressione da ovest, che proseguirà per tutto il periodo pasquale. Tra domenica e lunedì di Pasquetta l'alta pressione - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - si irrobustirà con un promontorio anticiclonico esteso su gran parte dell'Europa centro-occidentale. Questo garantirà un fine settimana pasquale all'insegna del sole e della stabilità, con temperature in aumento e massime in pianura fino a 22-24 gradi tra sabato e domenica e anche 25 gradi lunedì. Lo zero termico risalirà fino a circa 3000-3200 m".

SABATO 4 APRILE 2026

Nuvolosità: cielo in gran parte sereno. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in rialzo fino a circa 3000 m. Venti: in alta quota deboli da nord al mattino e da nord-ovest al pomeriggio, altrove in prevalenza deboli a regime di brezza

DOMENICA 5 APRILE 2026

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in ulteriore lieve aumento fino ai 3200 m a sud e 3000-3100 m a nord. Venti: deboli da nordovest in quota sulle Alpi, in rotazione da ovest e lieve rinforzo in giornata; deboli da sud sull'Appennino, moderati dal pomeriggio con rinforzi sulla pianura alessandrina; in genere a regime di brezza altrove, deboli sul resto della pianura e moderati nelle valli.

TENDENZA PER LUNEDI' 6 APRILE

Nuvolosità: cielo in genere poco nuvoloso per velature di passaggio. Non esclusa la formazione di qualche locale banco di nebbia in pianura al mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: senza variazioni particolari, sui 3200 m a sud e 3000 m a nord. Venti: deboli occidentali in quota sulle Alpi, a regime di brezza nelle valli; da sud sull'Appennino, con rinforzi nel pomeriggio estesi anche alla pianura orientale. Deboli variabili o a regime di brezza sul resto della pianura