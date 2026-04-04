Droga, aggressioni e violenza domestica: aumento moderato dei reati in Vallese

Più criminalità legata alla diffusione della droga, più reati contro l’integrità fisica e crescita della violenza domestica.

Anche il Canton Vallese fa i conti con un aumento dei reati previsti dal codice penale, che sono aumentati del 4%.

‘’Questo incremento – dice la Polizia Cantonale nel suo rapporto annuale - si verifica in un contesto di forte crescita demografica e di un notevole aumento degli episodi di violenza. Sulle strade del Vallese, il numero di vittime è diminuito rispetto all'anno precedente’’

Tra il 2022 e il 2025, infatti, la popolazione del Vallese è aumentata da 353.209 a 371.288 abitanti un più 18.000 persone.

‘’Questa crescita demografica si riflette in alcuni indicatori di polizia – spiegano - . Nel 2025, il numero totale di reati registrati ha raggiunto quota 17.819, con un incremento del 2,4% rispetto al 2024. La maggior parte di questi reati riguarda il Codice Penale (82%), con un aumento del 4%.’’.

In crescita i reati contro l'integrità fisica che nel 2025 sono stati 1.171 reati rispetto ai 1.005 del 2024, con un incremento del 17%. Contemplano in particolare, aggressione, lesioni personali, omissione di soccorso e messa in pericolo della vita altrui.

Nel 2025, nel Vallese sono stati registrati 327 reati contro l'integrità sessuale, rispetto ai 409 del 2024, con una diminuzione di circa il 20%. Tale diminuzione è dovuta principalmente alla riduzione dei reati legati alla pornografia e all'esibizionismo.

Il numero di stupri denunciati, tuttavia, continua ad aumentare, passando da 50 casi nel 2024 a 56 nel 2025. Tale tendenza si spiega, in particolare, con l'adeguamento del quadro giuridico relativo alla definizione di stupro, entrato in vigore nel 2024. Il tasso di risoluzione dei casi rimane stabile ed elevato, con circa il 92% dei casi risolti.

La violenza domestica rimane una delle principali preoccupazioni per la Polizia Cantonale del Vallese. Nel 2025 sono stati registrati 1.208 reati in questo ambito, rispetto ai 1.060 del 2024. Nell'ultimo anno si sono verificati anche due omicidi in ambito domestico.

Questi dati, tuttavia, vanno interpretati alla luce del numero leggermente inferiore di interventi di polizia, scesi da 457 nel 2024 a 438 nel 2025.

Si prevede che i furti con scasso aumenteranno del 25% entro il 2025. Questo incremento può essere spiegato, in particolare, dal crescente appeal dell'oro e degli oggetti di valore che possono essere facilmente rivenduti.

Anche le rapine sono in aumento (+21%). In quasi un caso su cinque, questi reati sono collegati al traffico di droga. Il tasso di successo è dell'85%.

La criminalità legata agli stupefacenti continua ad evolversi. Il numero di gravi violazioni del Federal Narcotics Act è più che raddoppiato in cinque anni, passando da 39 casi nel 2020 a 81 nel 2025. Contemporaneamente, i reati legati al consumo sono diminuiti drasticamente, passando da 3.107 casi a 1.695 nello stesso periodo. Tra le persone coinvolte, il 62% sono adulti di età superiore ai 24 anni. La percentuale di adolescenti è in calo, passando dal 17% delle persone colpite nel 2024 al 12% nel 2025.

Nel 2025, otto persone hanno perso la vita in incidenti stradali nel Vallese, rispetto alle dieci del 2024. La media degli ultimi dieci anni è di dodici decessi all'anno.

Va notato che la stragrande maggioranza degli utenti della strada rispetta le regole. Dei 16.766 test dell'etilometro effettuati nel 2025, il 95,2% dei conducenti è risultato in regola