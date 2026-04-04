Villadossola, al via “Diversamente Giovani” contro solitudine e fragilità

Prenderà il via il prossimo 15 aprile a Villadossola il progetto “Diversamente Giovani”, un’iniziativa che unisce salute, prevenzione e socialità con l’obiettivo di contrastare l’isolamento e migliorare la qualità della vita della popolazione.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Asl Vco, attraverso gli Infermieri di Comunità, il Comune di Villadossola e il Ciss Ossola, con il supporto della rete dei volontari locali. Non si tratta solo di momenti di aggregazione, ma di una risposta concreta ai bisogni emersi dalle attività di monitoraggio svolte nel 2025 su 169 pazienti tramite la scala Sunfrail.

Dai dati raccolti emergono criticità significative: il 25% degli utenti ha dichiarato di vivere una condizione di solitudine, il 38% ha subito almeno una caduta domestica nell’ultimo anno e il 42% ha registrato una perdita di peso involontaria. Elementi che hanno spinto a costruire un percorso mirato, capace di intervenire su più fronti.

Gli incontri si svolgeranno ogni due settimane, il mercoledì dalle 14 alle 16, presso i locali dell’ex Cinema Sociale di via Boldrini. Il programma prevede attività di socializzazione e movimento, momenti di educazione sanitaria su alimentazione, prevenzione delle cadute e corretta adesione alle terapie, oltre a informazioni pratiche per orientarsi tra i servizi socio-sanitari del territorio. Al centro del progetto c’è la figura dell’Infermiere di Comunità, che assume un ruolo attivo non solo nell’assistenza, ma anche nel rafforzare i legami tra cittadini, familiari e caregiver, promuovendo la cultura dell’auto-cura e della solidarietà.

La partecipazione è libera e gratuita, senza limiti di età: l’invito è aperto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di costruire una comunità più consapevole, inclusiva e capace di prendersi cura di sé. Il direttore generale dell’Asl Vco, Francesco Cattel, sottolinea come il progetto rappresenti un modo concreto per portare la sanità fuori dagli ambulatori, creando spazi di benessere in cui la prevenzione si unisce al valore dello stare insieme e al rafforzamento del tessuto sociale.