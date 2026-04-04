Educazione ambientale e cittadinanza attiva: gli studenti dell'Enaip alla scoperta del fiume Toce

Nei giorni scorsi le studentesse e gli studenti delle classi prima estetiste e seconda meccanici dell’Enaip di Domodossola hanno preso parte ad un’uscita didattica presso il fiume Toce: la lezione, dedicati ai temi dell’Agenza 2030, è stata dedicata al valore dell’acqua come bene comune e risorsa fondamentale per la sostenibilità.

L’attività si inserisce nel più ampio progetto “T.O.C.E. – Territorio Ossolano, Comunità, Esperienze”, promosso in collaborazione con il Parco Nazionale Val Grande, con il comune di Vogogna e la Pro Loco di Masera. L’incontro ha rappresentato un primo momento di educazione alla cittadinanza attiva, di conoscenza del territorio e di sensibilizzazione sul rapporto tra ambiente, comunità e responsabilità individuale. Durante l’uscita è stata inoltre avviato un concorso fotografico rivolto ai ragazzi sul tema del territorio e della sostenibilità.