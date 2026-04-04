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Viabilità e trasporti | 04 aprile 2026, 15:00

SS 33, senso unico alternato ad Arona

Il provvedimento sarà valido dal 7 al 14 aprile a causa di lavori di manutenzione della linea elettrica

SS 33, senso unico alternato ad Arona

Nuove modifiche alla viabilità in arrivo sulla SS 33 del Sempione. A causa di lavori di manutenzione alla linea elettrica, infatti, Anas ha programmato l’istituzione di un senso unico alternato mediante impianto semaforico nel tratto compreso tra il km 65+300 e il km 65+400, nel comune di Arona. Il provvedimento è valido dal 7 al 17 aprile, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.00, esclusi giorni festivi e prefestivi.

l.b.

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