Tra fotografia e colore, con Paola Chiappini

Appuntamento, venerdì 10 aprile, ore 21, con Paola Chiappini, che sarà ospite da La Cinefoto a Domodossola. Avvocato nella vita, la nostra autrice affianca la passione professionale a quella per la fotografia “fine art”.

Paola Chiappini ‘’indaga’’ il collegamento tra la fotografia e il colore. Tale relazione è letta da un lato su quanto asserito dalle neuroscienze e dall'altro sulle posizioni della cromoterapia. La fotografia, nel suo progetto “Altra Visione”, è sfumata, con toni che rimandano a emozioni accentuate dalle tonalità cromatiche, che si vanno a sovrapporre all'immagine stessa impressa nella fotografia.