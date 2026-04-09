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Associazioni | 09 aprile 2026, 14:20

Tra fotografia e colore, con Paola Chiappini

Sarà ospite venerdì a La Cinefoto di Domodossola

Tra fotografia e colore, con Paola Chiappini

Appuntamento, venerdì 10 aprile, ore 21,  con Paola Chiappini, che sarà ospite da La Cinefoto a Domodossola. Avvocato nella vita, la nostra autrice affianca la passione professionale a quella per la fotografia “fine art”. 

Paola Chiappini ‘’indaga’’ il collegamento tra la fotografia e il colore. Tale relazione è letta da un lato su quanto asserito dalle neuroscienze e dall'altro sulle posizioni della cromoterapia. La fotografia, nel suo progetto “Altra Visione”, è sfumata, con toni che rimandano a emozioni accentuate dalle tonalità cromatiche, che si vanno a sovrapporre all'immagine stessa impressa nella fotografia.

Redazione

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