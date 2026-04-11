Travolto dall’albero che stava tagliando: muore 57enne a Ornavasso

Tragedia nella mattinata di oggi, sabato 11, nei boschi sopra Ornavasso, in località Alpe Bacco, a circa 900 metri di quota. A perdere la vita è stato Ferruccio Bacchin, classe 1968.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava impegnato nel taglio della legna quando è stato colpito da un grosso albero spazzatosi durante la fase di caduta. L’impatto è stato fatale e non gli ha lasciato scampo.

Con lui c’era il figlio, che ha assistito all’incidente ed è stato il primo a lanciare l’allarme alla centrale operativa del numero unico di emergenza intorno alle 10.30.

Sul posto è intervenuto rapidamente l’elisoccorso del 118, ma una volta raggiunta la zona i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche i militari della Guardia di finanza del Sagf di Domodossola e i volontari del Soccorso alpino della Valdossola.

Le operazioni di recupero della salma si sono rivelate particolarmente complesse a causa della zona impervia. Il corpo è stato trasportato a valle dalle squadre intervenute, dove ad attenderlo c’era il carro funebre.

Ferruccio Bacchin, di professione camionista, lascia la moglie e due figli. In segno di lutto, il Comune di Ornavasso ha deciso di sospendere i festeggiamenti previsti nel fine settimana in onore della Madonna del Bosco.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.