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Eventi | 15 aprile 2026, 14:25

"Oltre lo schermo": a Casa don Gianni un incontro sull'educazione nell'era digitale

Il 17 aprile il secondo incontro della rassegna "Vivere onlife"

&quot;Oltre lo schermo&quot;: a Casa don Gianni un incontro sull'educazione nell'era digitale

Venerdì 17 aprile alle 20.30 Casa don Gianni a Domodossola ospita il secondo appuntamento della rassegna culturale “Vivere onlife. Educare alle relazioni oggi”, un ciclo di appuntamenti proposto dall’associazione Alternativa A… e pensato come spazio di prevenzione, formazione e dialogo per l'intera comunità. Il secondo incontro si intitola “Oltre lo schermo. Costruire ponti educativi con gli strumenti digitali nella dimensione onlife”. Si tratta di una riflessione, proposta dal professor Michele Marangi, dedicata all’educazione nell’era dell’intelligenza artificiale.

l.b.

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