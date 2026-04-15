A26, chiusura notturna tra Gravellona e Arona

Autostrade per l’Italia ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura, in orario notturno, di un tratto dell’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. In particolare, per permettere l’esecuzione di lavori di ispezione e manutenzione delle gallerie, è previstala chiusura del tratto compreso tra Gravellona Toce e Arona, dal km 194.3 al km 165.5 in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte tra il 22 e il 23 aprile. Sarà obbligatoria l’uscita allo svincolo libero di Verbania/Gravellona con possibile rientro alla stazione di Arona dopo aver percorso la SS 33.

Lo stesso tratto sarà chiuso anche in direzione opposta, tra Arona e Gravellona Toce dal km 165.5 al km 194.3 in direzione Gravellona, dalle 23.00 alle 6.00 nella notte tra il 23 e 24 aprile. Uscita obbligatoria alla stazione di Arona con possibile rientro allo svincolo di Verbania/Gravellona.