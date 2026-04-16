Via all'appalto per il servizio di scuolabus

Va in appalto per i prossimi due anni scolastico il servizio di trasporto degli alunni che frequentano le scuole di Villadossola. Si tratta degli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 e riguarda il trasporto degli alunni della scuola media statale “Attilio Bagnolini”, delle scuole elementari “Caduti per la libertà”, “Loris Manzoni”, e “XXV aprile”, delle scuole materne “Gianni Rodari” e della scuola materna del Villaggio Sisma.

La base di gara è per un importo annuo di 64.500 euro, un totale di 129.000 mila, di cui 127.300 soggetti a ribasso e 1.695,00 quali oneri per la sicurezza. Il servizio viene svolto con gli scuolabus di proprietà comunale: un Mercedes Sitcar Joy da 30 posti, un Fiat Iveco da 34 posti e un Mercedes Sprinter da 34 posti.