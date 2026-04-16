Domobianca365, stagione invernale da record: 60mila presenze

Si è chiusa con dati di nuovo in crescita la stagione invernale di Domobianca365. Con circa 60.000 passaggi complessivi, un volume più che raddoppiato rispetto al 2021 e in aumento del 10% rispetto alla passata stagione, la stazione turistica domese del Gruppo Altair si conferma un asset strategico per il comparto turistico del nord Piemonte, con livelli di occupazione in aumento, un importante indotto e un volano vitale per l'intera economia della montagna ossolana.

Un risultato frutto dell'imponente sforzo operativo del team, guidato dal direttore Federico Sciagata, capace di garantire la piena fruibilità delle piste e dei servizi in un inverno ancora condizionato dalla situazione meteorologica. Quest’anno, dopo la copiosa nevicata di metà novembre che ha permesso l’apertura della stazione prima del ponte dell’Immacolata - unica località sciistica ossolana in funzione in quel periodo - non vi sono state altre precipitazioni significative sino ai giorni fra Natale a Capodanno. Si è dovuto poi attendere il mese di febbraio per registrare le ingenti nevicate che hanno consentito di prolungare la stagione sino alla fine di marzo, a ridosso di Pasqua. Nevicate arrivate però in un periodo in cui le temperature media, già primaverili, hanno compromesso l’utilizzo della pista Prati e quindi la possibilità di rientrare con gli sci sino al parcheggio e di svolgere la suggestiva attività dello sci notturno del venerdì.

Durante l’inverno 2025/26 si sono registrate punte di presenze con oltre 2000 passaggi a fine febbraio, con grande affluenza sulle piste, nei tre punti ristoro e con la ricettività di Baita Motti rimasta costantemente soldo ut.

Ottima la partecipazione allo serate di apertura dello sci notturno e agli apres ski che hanno portato all’Alpe Lusentino tanti giovani con voglia di divertirsi e passare momenti conviviali.

Confermati e positivi i risultati dell’iniziativa “Treni della Neve” che consente di raggiungere le piste del comprensorio in treno dalla stazione di Milano e dalle fermate ferroviarie lungo la tratta Centrale-Domodossola. Numeri che hanno sostanzialmente confermato gli accessi della stagione precedente, nonostante ulteriori limitazioni alla circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Domodossola nel periodo delle vacanze di fine anno.

Il successo dell'inverno funge da trampolino di lancio per la stagione estiva, che prenderà il via senza soluzioni di continuità. Le prospettive rimangono estremamente positive, con l’obiettivo di consolidare Domobianca365 come destinazione d'eccellenza per lo sport e il relax outdoor durante tutto l’arco dell’anno. Sarà il prologo di una stagione estiva ricca, come mai in passato di eventi per gli appassionati di bike, downhill, trekking, natura e per le famiglie con l’offerta del Parco Avventura e delle molte manifestazioni organizzate per coinvolgere e far divertire i piccoli ospiti di Domobianca365.