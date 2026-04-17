Generazioni a confronto: a Domodossola laboratori condivisi tra bambini e anziani

Bambini e anziani insieme per un progetto educativo intergenerazionale: è “Generazioni in relazione”, proposto dall’ufficio delle politiche sociali del comune di Domodossola che coinvolge i bimbi dell’asilo nido comunale L’Aquilone e gli ospiti della Rsa Samonini Rozio Balassi. Il progetto - che ha preso avvio in questi giorni - ha una durata di tre settimane e prevede diversi incontri, che si tengono presso la Rsa, in cui i partecipanti condividono attività laboratoriali inclusive, pensate per favorire l’incontro, la relazione e il piacere dello stare insieme, favorendo la costruzione di legami autentici.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una più ampia visione educativa che riconosce il valore dello scambio tra generazioni come risorsa per l’intera comunità. Gli spostamenti dal nido d’infanzia alla Rsa avvengono a piedi e sono accompagnati dal “serpente Arturo”, che aiuta i bambini a vivere il percorso in modo sereno, riconoscibile e coinvolgente, trasformando il tragitto in un momento educativo e narrativo.

Questo tipo di esperienza ha un importante valore educativo: consente ai bambini di entrare in contatto con persone di età diversa, sviluppando empatia, rispetto e capacità relazionali, oltre a conoscere e vivere il territorio in modo attivo e significativo. Allo stesso tempo, per gli anziani rappresenta un’occasione di scambio, partecipazione e benessere, attivando anche i ricordi legati alla propria infanzia. Gli incontri si svolgono in un contesto protetto, con la presenza delle educatrici del nido d’infanzia e della Rsa.